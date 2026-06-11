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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 11 de Junho de 2026 às 18:02

Cuidado: a Casa Azul pode tombar

Fernando Albrecht/Especial/JC
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Fernando Albrecht
A Casa Azul, na esquina das ruas Riachuelo e Marechal Floriano, é tombada, mas não demora e ela pode tombar no sentido original da palavra. Não resta mais nada além das fachadas e até árvores crescem no interior, então, não se sabe em que estado a estrutura está. Já os pedestres ficam espremidos por tapumes nas duas calçadas e muitos se arriscam ao caminhar no leito da rua.  

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