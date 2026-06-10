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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 10 de Junho de 2026 às 18:37

A emoção do catador ao saber o conteúdo de nota da coluna

Fernando Albrecht/especial/jc
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JC
JC
Há tempos a página publicou esta imagem de um carrinho de catador e no fim da nota se perguntou como faz para carregar e descarregar, imaginando a trabalhadeira. Ontem, o titular do carrinho mostrou o recorte do jornal para uma atendente de loja na rua Uruguai, perguntando o que dizia porque ele não sabia ler. Ao ser informado que a nota o elogiava de certa forma, correram lágrimas dos seus olhos. Esse é o maior pagamento de um colunista. Não tem dinheiro que pague.

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