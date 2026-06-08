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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 08 de Junho de 2026 às 18:41

O grupo de amigos que trocou o café pelo vinho

Fernando Albrecht/Especial/JC
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Fernando Albrecht
Os integrantes da tradicional roda de cafezinho do Z Café mudaram momentaneamente seus hábitos no sábado. Em vez de cafezinho, o PIB gaúcho com alguns plebeus bebeu vinho tinto e "roseo" da vinícola Barichello. Fica perto de Florença, Itália. O orgulhoso proprietário, o gaúcho Luiz Barichello, exibe seu produto, um chardonnay com pinot grigio, muito apreciado na Suíça. Ao ouvir falar em vinho, aos 102 anos, o artista Vitorio Gheno correu pressuroso para degustá-lo.  

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