Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 04 de Junho de 2026 às 21:22

Torcida organizada em lancheria do Mercado Público

Fernando Albrecht/Especial/JC
Compartilhe:
Fernando Albrecht
Mais colorida do que a Lancheria Luz do Mercado Público impossível. Toda decorada com camisetas dos países que disputam a Copa do Mundo, até as cadeiras vestiram a camisa da seleção. Agora é torcer para que no fim tudo dê certo, e, se ainda não deu certo, é porque não chegou ao fim.

Notícias relacionadas