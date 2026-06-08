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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 08 de Junho de 2026 às 00:25

Poste em frente a portão de escola desafia funcionários

Poste atrapalha entrada e saída de veículos na escola Três de Outubro

Poste atrapalha entrada e saída de veículos na escola Três de Outubro

/Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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Fernando Albrecht
Mauro Belo Schneider, interino 

O que será que veio primeiro, o poste ou o portão da garagem nos fundos da escola Três de Outubro, no bairro Tristeza, em Porto Alegre? Independentemente da resposta, a convivência conflituosa entre os dois dá a entender que não circulam carros por ali. Mas os funcionários do local, apesar dos malabarismos que precisam fazer na direção, utilizam a passagem. Para evitar o estacionamento irregular na rua, já pintaram o poste e agora fizeram um grande alerta no muro.

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