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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Junho de 2026 às 18:13

A carreta que vai de ré pela rua Hilário Ribeiro

Fernando Albrecht/Especial/JC
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Fernando Albrecht
À primeira vista parece um acidente ou um caminhão que quebrou o pescoço. Nem um, nem outro. Foi uma carreta que veio do fim da rua Hilário Ribeiro, de ré por todo o percurso, até entrar na 24 de outubro. Em nenhum momento o motorista titubeou ou teve que corrigir a rota, prova provada que é do ramo.

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