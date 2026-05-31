Fernando Albrecht

Publicada em 31 de Maio de 2026 às 18:02

A Biblioteca Pública Municipal Rio Branco foi reativada

Prefeitura de Arroio do Meio/Divulgação/JC
As históricas enchentes de 2024 devastaram as bibliotecas de Arroio do Meio, no Vale do Taquari. Há poucos dias, a Biblioteca Pública Municipal Rio Branco - no centro da cidade - foi reativada com recursos do Conselho da Comunidade da Execução Penal do Poder Judiciário. O espaço recebeu mobília, decoração, equipamentos e climatização. O fundo também ajudou na retomada das bibliotecas da Escola Estadual Guararapes e do Colégio Bom Jesus São Miguel.

