Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 12 de Maio de 2026 às 18:30

A Casa do Mel é parada obrigatória para quem ama pastel

“O melhor pastel da estrada” é uma disputa infindável. Há alguns anos, um programa dominical de TV apontou a Casa do Mel, no km 385 da BR-386, em Tabaí, como o melhor quitute do RS. O local foi inaugurado em junho de 1996, vendendo, em média, 500 pastéis por dia durante a semana, 800 aos sábados e quase 2 mil em feriadões. Fundada por Rojane Ferronatto, a Casa do Mel é parada obrigatória para os apreciadores de um pastel com recheio feito no capricho.

