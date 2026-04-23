Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
Começo de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Publicada em 23 de Abril de 2026 às 19:11

Livro sobre a vida de Fulgêncio é lançado em Porto Alegre

Douglas Fischer/Divulgação/jc
Compartilhe:
Nesta segunda-feira, no espaço 373, Daisson Flach, Tadeu Vilani e Douglas Fischer lançam no Brasil o livro “Fulgencio”. É um trabalho documental desenvolvido por quatro anos, nos quais o trio acompanhou esse gaúcho uruguaio, verdadeiro centauro dos pampas, por tropilhas dias e noites pelo campo, de sua casa até a festa de La Pátria Gaúcha, em Tacuarembó, aproximadamente 100 quilômetros em cada viagem. Contam a história desse homem do campo, sua história, sua família, seus amigos e os caminhos que faz há quase 50 anos.

Notícias relacionadas