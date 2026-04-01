Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Abril de 2026 às 19:08

A casa da Tia Dulce

Assim como não se toma banho no mesmo rio duas vezes, porque as águas mudaram e quem toma banho também mudou, nunca mais Porto Alegre terá uma casa como a Tia Dulce, ou melhor, casa de sopas, em especial a de cebolas, talvez inspirada na famosa sopa de cebolas da Ceasa de São Paulo, que vinha servida com uma espécie de farofa de pão por cima e coroada por uma gema de ovo. Quem nunca provou sopa de cebolas não sabe o que está perdendo, não tem o ranço e o lacrimejar dela crua.  Não se chora, se levanta após uma jornada exaustiva, tipo levantar defunto em velório.

