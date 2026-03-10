Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 10 de Março de 2026 às 19:45

Parque Ninho das Águias atrai 7.397 visitantes nos dois primeiros meses do ano

Marcelo Farinha/divulgação/JC
O Parque Ninho das Águias, em Nova Petrópolis, iniciou 2026 com números históricos. Nos dois primeiros meses do ano, o atrativo registrou 7.397 visitantes, um crescimento expressivo em relação ao mesmo período de 2025, aumento de, aproximadamente, 87% no fluxo de visitantes. Entre as iniciativas realizadas, estão piqueniques temáticos, apresentações acústicas ao pôr do sol, experiências gastronômicas, sessões de cinema ao ar livre e entrada gratuita aos finais de semana.

