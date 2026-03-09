Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Março de 2026 às 20:59

O que falam os empresários que se encontram na Padre Chagas

Fernando Albrecht/especial/jc
Depois dos tórridos meses de verão senegalesco em algum destino paradisíaco, a turma de empresários e altos executivos do cafezinho amigo dos sábados na rua Padre Chagas voltou da licença-prêmio para botar a conversa em dia. Na pauta, os assuntos de sempre no Brasil, futebol e política. Mas a guerra vai botando a cabecinha para fora.

