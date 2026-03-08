Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 08 de Março de 2026 às 17:17

As árvores que falam em Porto Alegre

Projeto Pé na Praça inclui 40 locais de Porto Alegre

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
JC
Mauro Belo Schneider, interino

Um projeto incentiva que as crianças interajam com a natureza em mais de 40 praças de Porto Alegre. A iniciativa, chamada Pé na Praça, instala cartazes com instruções de atividades. Uma delas sugere ir à caça de pedrinhas e galhos para criar esculturas e deixá-las expostas no ambiente urbano. É uma baita ideia nesses tempos de telas e de falta de criatividade – até dos pais.

