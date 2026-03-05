Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Março de 2026 às 19:29

Contêineres não são suficientes para manter o Centro limpo

Gilberto Jasper
A dura realidade é que Porto Alegre já teve uma população mais caprichosa. A simples instalação de contêineres no Centro de Porto Alegre não é suficiente para manter as ruas limpas. Na Rua Sete de Setembro, a existência de dois destes equipamentos transformou a via pública e calçada em um verdadeiro lixão. Ali, catadores e moradores em situação de rua despejam sacos de lixo, recolhem os resíduos que interessam e deixam os entulhos a céu aberto. E é assim em toda a cidade.

