Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 04 de Março de 2026 às 19:16

População de rua: uma questão delicada

Fernando Albrecht/Especial/JC
O aumento a olhos vistos da população de rua cria problemas para moradores e síndicos de prédios residenciais e mistos, atrapalhando o ir e vir, gerando lixo e sujeira na calçada, que precisam ser lavados todo dia. Mas qual a solução? Simplesmente enxotá-los seria desumano, e deixar como está, ou esperar ação da prefeitura? É uma questão delicada que ninguém gosta de enfrentar e, se possível, ignorar o drama dos outros. Azar dos moradores.

