Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Março de 2026 às 19:17

Marcas de Quem Decide foca na inovação

FERNANDA DAVOGLIO/ ESPECIAL/JC
Compartilhe:
JC
JC
A inovação marcou a edição de 2026 do Marcas de Quem Decide, realizado pela primeira vez dentro de uma universidade e com programação de palestras de especialistas à tarde. Mas a tradição de reunir empresários de peso e representantes das principais empresas do Rio Grande do Sul se manteve. Na parte da manhã, que reuniu cerca de mil pessoas, além da certificação dos premiados, o networking no café de boas-vindas continuou sendo um ponto forte do evento. Na foto, o presidente do Conselho JC, Mércio Cláudio Tumelero, recebendo os empresários Francisco Turra (Be8), Roberto Weber (Grupo Panvel) e o presidente da Fiergs, Claudio Bier.

Notícias relacionadas