Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Março de 2026 às 17:58

Verticalização no túnel verde da Gonçalo de Carvalho

pg3 Futuro prédio de 20 andares da Melnick na Gonçalo de Carvalho

pg3 Futuro prédio de 20 andares da Melnick na Gonçalo de Carvalho

Fernando Albrecht/especial/jc
Fernando Albrecht
Conhecida como "a rua mais bonita do mundo", a Gonçalo de Carvalho, no bairro Floresta, vai ganhar a companhia de um grandalhão, um prédio de 20 andares, a ser construído pela Melnick. Os moradores não gostaram e temem a descaracterização da rua e extinção da área verde atual, mas o prédio terá um recuo necessário para preservar as árvores. De qualquer maneira, a prefeitura aprovou o projeto, então é jogo jogado.

