Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Março de 2026 às 20:56

Os que nadam e os que voam

Os biguás parecem saudar o monumento em homenagem aos botos

Ivan Andrade/dIVULGAÇÃO/JC
Os que nadam e os que voamNo lago do Braço Morto de Imbé, os biguás parecem saudar o monumento em homenagem aos botos, um dos símbolos daquele balneário. O boto sempre foi cercado por uma área de simpatia geral. Sempre se falou que, além de brincalhão, ele "empurra" seres humanos com dificuldades na água para as margens. A diferença com os golfinhos - não há diferença biológica fundamental - é que estes últimos são associados ao mar e águas costeiras, enquanto os botos são associados à água doce.

