Começo de Conversa

Publicada em 26 de Fevereiro de 2026 às 18:26

O sucesso do popular samba no Centro

Fernando Albrecht/Especial/JC
A tradicional roda de samba no "anexo" do Largo Glênio Peres é uma síntese da gente que curte artistas de rua. Primeiro, os sambas são da velha guarda, ou quase. Segundo, os populares são um microcosmo desse tipo de espetáculo musical totalmente gratuito, com exceção na "sexta da cerveja", que cada um paga a sua. Uma popular samba ao ritmo dos músicos, todos veteranos, outros sentam em cadeiras, e um sem-cadeira senta no que a prefeitura dá de graça, a bola que inibe a entrada de carros para estacionar na ruela.

