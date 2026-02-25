Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 25 de Fevereiro de 2026 às 19:14

A limpeza do espelho d'água da Redenção

Alex Rocha/PMPA/Divulgação/JC
Compartilhe:
Fernando Albrecht
A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos executa o serviço de limpeza do espelho d'água da Redenção. A manutenção ocorre trimestralmente, e o processo de limpeza inicia com a remoção da água, depois, as equipes removem o lodo e os resíduos do fundo do espelho e, por fim, é reabastecido o espelho d'água. Originalmente, ele tinha três metros de profundidade, mas depois de vários afogamentos ficou espelho mesmo.

Notícias relacionadas