Porto Alegre,

Começo de Conversa

Publicada em 23 de Fevereiro de 2026 às 18:14

"Tá nervoso? Vá pescar"

Fábio Pilger/Divulgação/JC
Lembram do decalco no vidro traseiro dos carros que dizia "Tá nervoso? Vá pescar"? Se a sugestão fosse obedecida ao pé da letra haveria um congestionamento de pescadores e varas de pesca nas praias. Mas para quem curte é um belo passatempo desses de limpar a mente. Para quem não é dado à pesca, a simples observação já é relaxante. Na maioria das vezes o peixe não comparece ao encontro.

