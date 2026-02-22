Porto Alegre,

Começo de Conversa

Publicada em 22 de Fevereiro de 2026 às 19:00

O projeto cultural itinerante de São Lourenço do Sul

Fuscoteca/Divulgação/JC
Fernando Albrecht
A Fuscoteca do Amadinho é um projeto cultural itinerante de São Lourenço do Sul que promove o acesso gratuito à leitura por meio de ações comunitárias realizadas com um Fusca 1971, que carrega no reboque livros para serem distribuídos. Para 2026, a ideia é expandir as atividades, com atenção especial às escolas da zona rural e também a possibilidade de atender municípios vizinhos, ampliando o alcance das ações e fortalecendo a formação de leitores na região. O @fusca_amadinho precisa de doações de livros. Informações no email 5850318@vakinha.com.br).

