Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 18 de Fevereiro de 2026 às 19:06

Comida alemã é uma das estrelas da gastronomia na Serra

pg3 Comida típica alemã em Nova Petrópolis

Mauro Stoffel/Divulgação/JC
A gastronomia consolidou-se como um dos principais motivadores para a escolha da Serra Gaúcha como destino turístico. Pesquisas do setor indicam que mais de 50% dos visitantes que viajam à região têm a experiência gastronômica como fator decisivo na escolha do roteiro. "Comida alemã" parece ser um dos principais apetites dos visitantes que demandam a região. Eisbein (joelho de porco no forno), lombo à milanesa, massa caseira - de preferência com uso de banha de porco- fazem as papilas gustativas baterem palmas. E, claro, chope e linguiça caseira.

