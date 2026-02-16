Porto Alegre,

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Fevereiro de 2026 às 00:25

Bar móvel faz sucesso em Torres

Naná Hausen/Divulgação/JC
Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, diz um antigo ditado. Em vez de esperar que os veranistas sedentos procurarem bares, o bar é que vai a eles. A invenção circula em Torres e adjacências. A vantagem é que ninguém da rua precisa saber quem é que está bebendo. De costas é como outro ditado - de noite todos os gatos são pardos.

