Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 12 de Fevereiro de 2026 às 18:20

Lucro do Banrisul atingiu recorde em 2026

Fernando Albrecht/Especial/JC
O maior salão da Sogipa foi pequeno para abrigar as centenas de pessoas que foram conferir a apresentação do balanço 2025 do Banrisul na noite de quarta-feira (11), trabalho apresentado pelo presidente Fernando Lemos. Para começar a conversar, o lucro líquido atingiu R$ 1,6 bilhão, um recorde na história do banco. No entender deste colunista, um banco não vive só de grandes feitos como este. Os detalhes os valorizam, como o fato do fim das portas giratórias para entrar no Banrisul. Convenhamos, era uma chatice em nome de uma segurança duvidosa.  

