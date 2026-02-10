Porto Alegre,

Publicada em 10 de Fevereiro de 2026 às 19:02

O exército dos desistentes

Fernando Albrecht/Especial/JC
O aumento do número de sem-tetos na cidade é visível a olho nu. Incluem os que simplesmente desistiram de procurar emprego, os desesperados, usuários de drogas, alcoólatras, e os que morrem aos poucos por amores perdidos ou desilusões familiares, ou até foram expulsos delas. A maioria é de homens. A face mais cruel é de idosos abandonados à própria sorte. É a dor e a desistência em grau extremo, somada à dificuldade em sobreviver em um cenário econômico que zomba dos números oficiais cor-de-rosa.

