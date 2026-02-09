Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Fevereiro de 2026 às 19:17

Não dá para ser feliz

No Centro, esta sucessão de contêineres fede pra caramba, e o pedestre fica espremido e obrigado a sentir o fedor

No Centro, esta sucessão de contêineres fede pra caramba, e o pedestre fica espremido e obrigado a sentir o fedor

Fernando Albrecht/Especial/JC
Compartilhe:
Fernando Albrecht
A cena se repete em vários bairros. Em alguns pontos é feita a lavagem dos contêineres logo após o caminhão do DMLU receber a carga, na maioria das vezes mal-cheirosa. Mas, no Centro, esta sucessão de contêineres fede pra caramba, e o pedestre fica espremido e obrigado a sentir o fedor. Para piorar, os sem-teto e catadores reviram o interior e abandonam os restos de lixo na calçada.

Notícias relacionadas