Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Fevereiro de 2026 às 00:25

Tudo Fácil

Compartilhe:
Jornal do Comércio
O Tudo Fácil do Centro Histórico de Porto Alegre, localizado dentro do Pop Center, na avenida Júlio de Castilhos, 235, completou na sexta-feira dois anos de funcionamento. Somente neste mês de janeiro, a unidade ultrapassou a marca de 400 mil atendimentos desde o início das suas atividades, em fevereiro de 2024. A unidade também registrou o seu recorde de atendimentos mensais no mês de janeiro de 2026, com mais de 30 mil atendimentos presenciais realizados.

Notícias relacionadas