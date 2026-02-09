Porto Alegre,

Começo de Conversa
Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Fevereiro de 2026 às 00:25

Voos atrasados

O presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein, defendeu que a proposta do órgão para isentar a responsabilidade civil das empresas aéreas em casos de atraso ou cancelamento de voos não retira direitos dos passageiros. Veremos...

