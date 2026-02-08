Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 08 de Fevereiro de 2026 às 21:50

Cavalos soltos na praia de Albatroz

Ivan Andrade/dIVULGAÇÃO/JC
No balneário Albatroz, no Litoral Norte, o cotidiano de ambulantes, caixas de som e guarda-sóis coloridos foi quebrado com o desfile de dois cavalos. Aparentemente, curtiram muito o trio sol, areia e mar. Eles passearam livremente porque os donos não apareceram. Mas que ficou engraçado ficou. Os cavalos pareciam duas crianças deslumbradas brincando na areia. Só faltou alguém oferecer milho verde a eles. 

