Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Fevereiro de 2026 às 18:46

O Centro revitalizado é apenas um sonho

Quando o Centro Histórico de Porto Alegre era referência nacional do bem viver, prédios como este, o antigo Hotel La Porta, eram admirados pelos visitantes. O tempo passou, o Centro passou a ser uma lembrança dos bons tempos e hoje é a catedral dos camelôs e cemitério das lojas de rua. O prédio vai abrigar estudantes inclusive com espaços compartilhados como em outros prédios e hotéis. É a tendência, tudo bem, mas para quem sonhava em ver um Centro revitalizado, o sonho acabou.

