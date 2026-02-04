Porto Alegre,

Começo de Conversa

Publicada em 04 de Fevereiro de 2026 às 18:00

Os perigos dos empréstimos facilitados

Fernando Albrecht/Especial/JC
Fernando Albrecht
Chacrinha tinha esse bordão, que antecedia o ato de jogar na plateia cédulas de baixo valor. Hoje, o dinheiro disponível para empréstimos com juros altíssimos é apregoado até em postes perto de paradas de ônibus, como na avenida Salgado Filho. Os juros são tão altos que, depois de algumas poucas prestações pagas, o principal já voltou ao dono com lucro. O que vier a mais é lucro em dobro.

