Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Fevereiro de 2026 às 18:49

Vindima artai turismo ao Estado

Vindima de Gramado/Divulgação/JC
As vindimas foram descobertas há alguns anos para levar turistas de todas as plagas, mas, neste 2026, o esforço feito por municípios que possuem parreirais e vinícolas deu um salto. Os visitantes são convidados a participar ativamente do recolhimento dos cachos e até de pisotear as uvas em barris, embora este método não faça mais parte do dia a dia dos colonos como antigamente. Uva, vinho e turismo, um bom trio para trazer dinheiro para os municípios. A imagem chama para a Corrida da Vindima de Gramado, dia 15.  

