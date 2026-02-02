Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Fevereiro de 2026 às 17:48

O dinheiro sumiu das ruas

Fernando Albrecht
O autodenominado Repense de São Borja é uma figura popular que já frequentou esta página. Criou um conjunto de adereços e óculos com armação diferenciada que chamam atenção de quem passa, enquanto toca duas flautas. Ele diz que o número de pessoas que lhe dá dinheiro já foi muito maior. Explicação da queda de doadores: o cartão. "Ninguém mais sai com dinheiro no bolso", lamenta.

