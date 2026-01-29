Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Janeiro de 2026 às 18:35

A serventia dos corredores de ônibus

pg3 Patinete elétrico no corredor de ônibus

Fernando Albrecht/especial/jc
Porto Alegre conseguiu fazer um senhor upgrade nos corredores de ônibus. Começou com eles, depois passou a ser via expressa de viaturas de segurança pública, ambulâncias (compreensível), motoboys, motoristas apressadinhos e os que colocam as luzes piscantes fingindo ser viaturas policiais discretas, que perderam a discrição quando piscam. Depois vieram as bikes e os patinetes elétricos. Não contente com essa multifunção, boa parte deles trafega na contramão. E ai do pedestre que atravessá-las na faixa de segurança e não olhar para os dois lados do corredor.

