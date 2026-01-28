Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 28 de Janeiro de 2026 às 19:13

Lideranças prestigiam evento do Anuário de Investimentos do RS

TÂNIA MEINERZ/JC
O evento Anuário de Investimentos do RS, realizado ontem no CIEE-RS, em Porto Alegre, fez um balanço dos principais projetos em curso no Rio Grande do Sul, além de apontar oportunidades. Prestigiado por lideranças empresariais e governamentais, teve uma animada recepção antes do painel. Na imagem, os dirigentes do JC, Giovanni Jarros Tumelero e Mércio Tumelero, na rodinha com o secretário estadual da Comunicação, Caio Tomazeli, e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.

