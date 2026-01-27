Porto Alegre,

Começo de Conversa

Publicada em 27 de Janeiro de 2026 às 19:03

Estátua de Leonel Brizola ganha uma rosa

Tânia Meinerz
Apareceu uma rosa vermelha na estátua de Leonel Brizola no espaço entre o Palácio Piratini e a Catedral Metropolitana. Deve ter sido algum fã nostálgico do ex-governador e dos anos 1970 quando esta flor passou a ser símbolo do Partido Socialista de Portugal - estimulado pelo então primeiro-ministro Mário Soares -  e do socialismo europeu em geral. Aqui, Brizola tentou emplacar o que chamou de socialismo moreno, mas não vingou.

