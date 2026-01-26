Porto Alegre,

Fernando Albrecht

Publicada em 26 de Janeiro de 2026 às 17:28

Os desafios do saneamento no RS

Christian Freire Albrecht/especial/jc
Saneamento é desafio na cidade e no campo, como mostrou a edição de ontem do Jornal do Comércio. As nossas praias que o digam. A mais recente ocorrência de esgoto fluindo a céu aberto ocorreu em Capão da Canoa (foto). Outras praias já têm tratamento de efluentes depois de décadas de poluição orgânica. O lado perverso, como se vê nesta imagem, é ver crianças brincando nas margens das doenças.

