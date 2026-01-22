Porto Alegre,

Publicada em 22 de Janeiro de 2026 às 18:52

Nunca teremos uma cidade decente

Tânia Meinerz/jc
Para os sujismundos da cidade, que não são poucos, adubo de árvore é lixo. Não é nem lixo orgânico, é lixo longa vida e mais um pouco. Nunca teremos uma cidade decente. Prédios pichados e carentes de conservação e pintura, calçadas quebradas, parte da população faz de tudo para tornar a cidade feia. E estão conseguindo.

