Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 21 de Janeiro de 2026 às 18:47

Agradecimento ao presidente do Tribunal de Justiça do RS

Eduardo Barbosa
Mas cerco de alegria. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), desembargador Alberto Delgado Neto, quase desapareceu nessa foto cercado por índios caingangues e a população de Tenente Portela. Foi um cerco de agradecimento da comunidade pelo repasse do Judiciário de R$ 10 milhões ao Hospital Santo Antônio, que atende 80 municípios, cuja presidente é Mirna Kinsel Braucks. É parte dos R$ 203 milhões que o TJ destinou à saúde pública no Estado.

