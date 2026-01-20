Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 20 de Janeiro de 2026 às 17:46

Livro fotográfico de um tropeiro uruguaio

Daniel Ferreira
Compartilhe:
JC
JC
Os fotógrafos gaúchos Douglas Fischer, Daisson Flach (de kangol) e Tadeu Vilani (à direita) lançam em pré-venda o livro fotográfico do tropeiro uruguaio Fulgêncio. Acompanha sua rotina de trabalho e sua relação com o território, um registro de um modo de vida tradicional em processo de transformação. Fulgêncio está à esquerda com sua neta; sua mulher Adela está na direita, ao lado de Douglas. Os autores contam que ele não tem bens, mas que o tropeiro e a família são felizes e orgulhosos com a profissão de Fulgêncio, como ele. O lançamento será no dia 25 de março. O e-mail daissonfl@gmail.com é o canal para encomendas.

Notícias relacionadas