Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 19 de Janeiro de 2026 às 19:22

A estátua de Dunga em Ijuí

Estátua do jogador Dunga em Ijuí

Estátua do jogador Dunga em Ijuí

GUILHERME KOLLING/ESPECIAL/JC
A propósito da foto da coluna de ontem, com estátua de jogador de futebol nas ruas de Porto Alegre, leitores observam que também estão no Interior. É o caso do município de Ijuí, que ostenta no Centro da cidade a imagem do ex-jogador Dunga. A obra de arte retrata o momento em que o jogador gaúcho, natural da cidade da Região Noroeste Colonial, ergue a taça do título do tetracampeonato mundial da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994.

