Porto Alegre,

Começo de Conversa

Publicada em 18 de Janeiro de 2026 às 20:44

Estátuas da cidade

pg3 ilusão de ótica na bike

TÂNIA MEINERZ/JC
A estátua em bronze do jogador Pedro Rocha, comemorando o gol que levou o Grêmio ao título da Copa do Brasil de 2016, está localizada na avenida Goethe, quase esquina com a rua Dona Laura, área onde estava situado o antigo Estádio da Baixada (1904 - 1954), nos primórdios do clube tricolor. A escultura é de autoria dos artistas Mario Cladera e Vinicius Vieira, inaugurada em novembro de 2018.

