Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Janeiro de 2026 às 17:48

O catador na Rua Uruguai

Seja herói, seja reciclador, é o que está escrito na lateral desse carrinho de catador na Rua Uruguai, Centro Histórico. A julgar pela montanha de sacos com material reciclável e levando em conta a dificuldade de transportar o veículo ao muque, vale o escrito. Como é que o carrinheiro empilhou essa montanha de sacos e como vai descartá-los depois é uma cena digna de se ver.

