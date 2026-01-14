Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Janeiro de 2026 às 18:07

Banho de mar assistido

Ivan Andrade/dIVULGAÇÃO/JC
Esta semana ocorreu o primeiro banho assistido de 2026 em Imbé, promovido pela prefeitura da cidade. Dezesseis idosos com necessidades especiais do Ancionato Cantinho Feliz experimentaram as cadeiras anfíbias entregues pelo presidente da Dandara, Marquinho Lang, para curtir um banho de mar.

