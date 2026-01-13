Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 13 de Janeiro de 2026 às 17:40

A limpeza do Rio Tramandaí e das lagoas do Litoral Norte gaúcho

Fernando Albrecht/Especial/JC
Compartilhe:
Fernando Albrecht
O aumento impressionante de condomínios horizontais ao longo das praias do Litoral Norte entre as lagoas e o Rio Tramandaí enseja duas perguntas. Todas essas construções tratam seus esgotos? A Fepam as monitora? Mesmo com tratamento, é inevitável que a poluição gerada por aglomerações humanas acaba lançando algum tipo de poluição no rio e as lagoas outrora intocadas, parte de um complexo interligado. Antes do assoreamento do Rio Tramandaí e do canal próximo a Torres, havia navegação de pequeno porte entre as duas cidades.

Notícias relacionadas