Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 12 de Janeiro de 2026 às 17:48

A história da Banca 1 do Mercado Público

O que tem a ver a Banca 1 do Mercado Público com a escola de samba Portela? Muita coisa. O enredo deste ano da escola carioca será o Mercado Público de Porto Alegre e mais especificamente o Príncipe Custódio, ou Joaquim Custódio de Almeida, um negro africano que em 1863 arregimentou escravos para ajudar na construção do Mercado, tarefa que findou em 1869. Como pagamento, Custódio, que morreu aos 104 anos, recebeu a primeira banca, que até hoje vende artigos religiosos de matriz africana. O prefeito da Capital, Sebastião Melo, bem que poderia assistir ao desfile.

