Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 11 de Janeiro de 2026 às 18:42

Longa vida à cavalaria da Brigada Militar

Fernando Albrecht/especial/jc
Como se diz na Fronteira Oeste... ao mesmo tempo em que a cavalaria da Brigada Militar percorre ruas da área central da cidade com PMs no lombo, a Brigada Militar desfilou suas novas viaturas e motos na tarde de quinta-feira junto ao posto de comando do 10º BPM, no antigo abrigo dos bondes, ora em reformas. A eficácia dos cavalos no policiamento das cidades já foi provada aqui e em todo o mundo. Estes animais não se assustam com disparos de arma de fogo e são treinados para suportar as situações mais difíceis. Longa vida ao amigo cavalo. 

