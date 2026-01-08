Porto Alegre,

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 08 de Janeiro de 2026 às 19:08

O relógio quebrado do prédio da antiga Casa Masson

Tânia Meinerz/jc
O Esqueletão da rua Marechal Floriano estragava o visual do Centro de Porto Alegre, mas hoje é apenas uma lembrança ruim. Já o relógio quebrado do prédio da antiga Casa Masson contamina a Rua dos Andradas. Se não tem como consertá-lo, é melhor retirá-lo. Já bastam os camelôs e seus badulaques no leito da via. Aliás, está em estudos a volta dos carros na Rua da Praia, que tem aspectos positivos e negativos.

