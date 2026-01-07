Porto Alegre,

Publicada em 07 de Janeiro de 2026 às 18:22

A presença dos botos do Rio Tramandaí sinaliza boa pesca

Em ano de Copa do Mundo, até os botos da Barra do Rio Tramandaí, no Imbé, aderiram ao esporte que vai polarizar as atenções este ano ao lado das eleições. E a presença dos golfinhos - como também são chamados - é garantia de tarrafa cheia para os pescadores que não perdem tempo. O boto tem fama de atrair peixes, um sinal para que eles fiquem de prontidão.

